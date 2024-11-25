"سوني" تسعى لتصميم أول "بلايستيشن" محمول خاص بها

ولم تعلن بعدُ أي مصادر رسمية أي تفاصيل عن مواصفات وحدة التحكم الجديدة هذه، ولا توقيت طرحها أو الانتهاء من تصميمها أو السعر المتوقع أن يتم طرحها به.