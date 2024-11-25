"سوني" تسعى لتصميم أول "بلايستيشن" محمول خاص بها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سوني" اليابانية تسعى حاليًا لتصميم "أول منصة ألعاب محمولة خاصة بها ضمن سلسلة "بلايستيشن 5".
وأوضحت المصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن منصة "بلايستيشن 5" المحمولة الجديدة تسعى من خلالها "سوني" لمنافسة الشركات المنافسة التي تصمم وحدات تحكم الألعاب المحمولة مثل "سويتش" و"نينتيندو".
يُذكر أن "مايكروسوفت" تسعى أيضًا للدخول في هذا السباق عن طريق تطوير نماذج أولية للألعاب المحمولة.
ولم تعلن بعدُ أي مصادر رسمية أي تفاصيل عن مواصفات وحدة التحكم الجديدة هذه، ولا توقيت طرحها أو الانتهاء من تصميمها أو السعر المتوقع أن يتم طرحها به.
ورجّحت المصادر أن الجهاز لا يزال في مراحل التطوير الأولية؛ وهو ما قد يستغرق أكثر من عام كامل، قبل أن يظهر للنور.
وتقول المصادر إن وحدة التحكم الجديدة تلك، ستعمل كجهاز مستقل، لا يحتاج إلى "بلايستيشن 5" كي يعمل.