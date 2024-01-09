"سامسونج" تُحَذر من تراجع أرباحها بشكل أسوأ مما هو متوقع

حذّرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، من أن من المرجح أن تشهد انخفاضًا في أرباحها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بأكثر من الثلث.
ويعتبر هذا الانخفاض أسوأ بكثير مما توقعه المحللون، ويأتي في ظل استمرار ضعف الطلب العالمي على الإلكترونيات الاستهلاكية.
ومن المقرر أن تصدر الشركة تقريرًا تفصيليًّا عن الأرباح المالية في 31 يناير.
وقدرت سامسونج -بحسب بيان رسمي- أن أرباحها التشغيلية انخفضت إلى 2.13 مليار دولار في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر؛ أي أقل بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وازداد الطلب على الأدوات الإلكترونية ورقائق الذاكرة التي تدخل فيها أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا؛ حيث اشترى المستهلكون أجهزة جديدة لاستخدامها في المنزل.
ومع ذلك، انخفضت أسعار شرائح الذاكرة بشكل حاد في العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى تراكم مخزونات كبيرة من المكونات الإلكترونية الرئيسية في أعقاب الوباء، وتباطؤ مبيعات الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة.
وكان لذلك تأثير كبير على أرباح سامسونج؛ حيث شهدت انخفاض أرباحها التشغيلية للربع الثالث من عام 2023 بأكثر من 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي الربع السابق، انخفض نفس مقياس الربحية بنسبة 95%؛ مما دفع سامسونج إلى خفض عدد شرائح الذاكرة التي خططت لتصنيعها.
وقالت الشركة في ذلك الوقت: "إننا نعمل على خفض إنتاج رقائق الذاكرة إلى مستوى ملموس، خاصة المنتجات ذات الإمدادات المضمونة".