HONOR تعلن عن "أفضل كاميرا لهاتف رائد لعام 2022" خلال حفل الإطلاق الرسمي بحضور وسائل الإعلام وصناع الأفلام المحترفين

كشفت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا رسمياً عن هاتفها الذكي الرائد الجديد كلياً، HONOR Magic4 Pro 5G خلال حفل الإطلاق الراقي والذي أقيم في الرياض. كان الإطلاق عرضا حقيقياً لأحدث التقنيات والابتكارات الثورية من HONOR والأفضل في فئتها، وارتقت بالفئة الرائدة من علامة HONOR إلى مستويات جديدة كلياً. استمراراً للإرث القوي لهذه المجموعة الرائدة، يتميز HONOR Magic4 Pro 5G الجديد بأحدث التقنيات لتقديم معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية وشاشة العرض والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والشحن والأداء، كما يأتي مدعوماً بخدمات جوجل للهاتف.
كان الهدف الرئيسي من الحدث هو عرض أحدث الهواتف الذكية الرائدة من HONOR من خلال إعداد ساحر ورائع وفني لا يُنسى. وقد حظي هذه الحفل بحضور نخبة كبيرة من الضيوف في مجال الإعلام، التقنية والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. نال هاتف HONOR Magic4 Pro 5G اعجاب جميع الحضور بميزاته الرائعة وتقنياته الثورية وقاموا بالطلب المسبق خلال حفل الإطلاق.
بهذه المناسبة تحدث السيد Zhao Likun، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "يعد هاتف HONOR Magic Pro 5G الرائد خير دليل على تقنياتنا المبتكرة وشهادة على موقفنا القائم على قدرتنا على العمل لتحدي معايير الصناعة باستمرار". كما أضاف" يمثل هاتف HONOR Magic4 Pro إعادة تعريف التميز على مستوى التصميم، شاشة العرض، الكاميرا، الأداء والحماية، كما سيكون الحل الأمثل لحل جميع المشكلات من خلال تقديم تجربة سحرية للمستخدمين في السعودية."
يقدم هاتف HONOR Magic4 Pro تصوير بمستوى سينمائي من خلال ميزة Magic-Log Movie Master و AI Film Effects. من خلال هذه التقنيات، يقدم HONOR Magic4 Pro أول تسجيل فيديو بمعدل 10 بتات بدقة 4K في الصناعة بمعدل 60 إطاراً في الثانية، متجاوزة بذلك معياراً آخر في الصناعة.
يتجاوز HONOR Magic4 Pro معايير الصناعة من خلال مجموعة كاميرا ثلاثية فائقة القوة تتضمن كاميرا عريضة 50 ميجابكسل تحتوي على مستشعر ألوان قياس 1/1.56 إنش، وكاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل بزاوية 122 درجة، وكاميرا للتقريب من نوع بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، جميعها مدعومة بخاصية التصوير الحاسوبي Ultra-Fusion الأفضل من نوعها، والتي تتيح للهاتف التقاط صور عالية الجودة ووضوح استثنائي. تدعم العدسة تقريب رقمي يصل إلى 100x بالإضافة إلى التثبيت البصري والإلكتروني للصورة، لالتقاط المشاهد البعيدة بوضوح.
يأتي هاتف HONOR Magic4 Pro مع بطارية ضخمة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مدعومة بميزة الشحن السريع من HONOR، لتوفير طاقة تدوم طويلاً واتصال طوال اليوم. مع الشحن السلكي السريع من HONOR بقوة 100 واط، يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% خلال 30 دقيقة. HONOR Magic4 Pro هو أول هاتف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع من HONOR بقوة 100 واط، والتي يمكن من خلالها شحن الجهاز بنسبة 60% خلال 15 دقيقة فقط.
يوفر HONOR Magic4 Pro حلاً جديداً رائداً لمشكلة تسريب الصوت، وهي مشكلة تسبب الإزعاج للكثيرين، يقدم الهاتف الجديد كلياً ميزة إجراء المكالمات بخصوصية أكبر والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية توجيه الصوت، مما يمنع تسريب الصوت لمكالمات بمنتهى الخصوصية.
يمكن للمستهلكين الطلب المسبق لهاتف HONOR Magic4 Pro بسعر 3999 ريال بداية من 22 يونيو من خلال مكتبة جرير، STC وإكسترا والحصول على هدايا بقيمة 4044 ريال تتضمن ساعة HONOR MagicWatch 2، حامل لشاحن HONOR SuperCharge لاسلكي، غطاء هاتف HONOR Magic4 Pro، حماية للشاشة لمدة 6 أشهر وضمان ممتد في دول مجلس التعاون. سيبدأ البيع الرسمي لهاتف HONOR Magic4 Pro من 29 يونيو.
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.
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