HONOR تقدم المزيد من الخصوصية والأمان مع إطلاق AI Privacy Call الأولى في الصناعة من خلال هاتف HONOR Magic 4 Pro

لم يعد هناك داعٍ للقلق بالنسبة للمستخدمين بشأن تنصت الأشخاص على محادثتهم عند تلقي مكالمة هاتفية في مكان مغلق ومزدحم مثل المصعد أو في الأماكن الهادئة عموماً. يقدم HONOR Magic4 Pro حلاً جديداً ومبتكراً لمشكلة تسريب الصوت، وهي مشكلة تسبب الإزعاج للكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية. يقدم الهاتف الجديد كلياً خاصية AI Privacy Call الجديدة كلياً. مدعومة بتقنية توجيه الصوت بالذكاء الاصطناعي، يتميز الجهاز الثوري بشاشة لإصدار الصوت بشكل بديهي تعمل مع جهاز الاستقبال لضبط مستوى الصوت الوارد ليناسب البيئة المحيطة سواءً كانت صاخبة أو هادئة، عند إجراء أي مكالمة.