HONOR تقدم المزيد من الخصوصية والأمان مع إطلاق AI Privacy Call الأولى في الصناعة من خلال هاتف HONOR Magic 4 Pro

لم يعد هناك داعٍ للقلق بالنسبة للمستخدمين بشأن تنصت الأشخاص على محادثتهم عند تلقي مكالمة هاتفية في مكان مغلق ومزدحم مثل المصعد أو في الأماكن الهادئة عموماً. يقدم HONOR Magic4 Pro حلاً جديداً ومبتكراً لمشكلة تسريب الصوت، وهي مشكلة تسبب الإزعاج للكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية. يقدم الهاتف الجديد كلياً خاصية AI Privacy Call الجديدة كلياً. مدعومة بتقنية توجيه الصوت بالذكاء الاصطناعي، يتميز الجهاز الثوري بشاشة لإصدار الصوت بشكل بديهي تعمل مع جهاز الاستقبال لضبط مستوى الصوت الوارد ليناسب البيئة المحيطة سواءً كانت صاخبة أو هادئة، عند إجراء أي مكالمة.
تقدم خاصية توجيه الصوت تقنية تقسيم التردد الأولى من نوعها والتي لم نراها في أي علامة أخرى على الإطلاق، حيث تدعم إرسال الصوت المتزامن من وحدة إصدار الصوت على الشاشة وجهاز الاستقبال. تعمل الشاشة وجهاز الاستقبال معاً لضبط مستوى الصوت الوارد ليناسب البيئات المختلفة، مما يضمن أنه في حال كنت في بيئة هادئة مثل المصعد، فإن الأشخاص بجانبك لن يمكنهم سماع صوت المتصل.
تم تطوير نظام الأمان المزدوج HONOR Magic4 Pro (HTEE + QTEE) بالتعاون مع Qualcomm اعتماداً على منصة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 للهواتف، مما يوفر متطلبات أمان محسّنة للخدمات الرئيسية حول العالم. تم تجهيز HONOR Magic4 Pro أيضاً بشريحة أمان مستقلة، مما يوفر أقصى درجات الأمان لكلمات المرور والقياسات الحيوية مثل التعرّف على الوجه وبصمات الأصابع. تعمل كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد الخاصة بهاتف HONOR Magic4 Pro على تعزيز المقاييس الحيوية للتعرف على الوجه بأبعاده الثلاثية لتوفير أقصى مستوى من الأمان والحماية.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي HONOR Magic4 Pro مزودًا بمستشعر Qualcomm ثلاثي الأبعاد Sonic Sensor Gen 2، والذي يقدم أفضل الحلول الأمنية في العالم[1]، والقياس الأنحف والأكثر اعتمادية. بفضل مساحة قارئ بصمات الأصابع الأكبر بنسبة 77%، وقدرته على التقاط البيانات الحيوية1.7x ، بسرعة تزيد بنسبة 40% عن الجيل السابق، يتيح HONOR Magic4 Pro التحقق بلمسة واحدة باستخدام الموجات الصوتية بدلاً من الضوء للتعرف على المستخدمين وحمايتهم.
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.
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