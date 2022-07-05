HONOR Magic 4 Pro: هاتف قوي يتفوق على جميع المستويات ويتخطى كل الحدود

يتطلع المحترفون إلى أجهزة تواكب وتيرة عملهم وأسلوب حياتهم السريع، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن أجهزتهم الأساسية هي الهاتف الذكي. هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الأنسب استخدام الهاتف الذكي بدلاً من الكمبيوتر المحمول، مثل الابتعاد عن المكتب والعمل من أي مكان أو عدم الرغبة في الجلوس أمام شاشة أكبر عندما يكون هناك جهاز أصغر يمكنه القيام بنفس المهام.
إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي في العمل، فأنت بحاجة إلى جهاز يمكنك الوثوق به، وهنا يأتي هاتف HONOR Magic 4 Pro الذي تم إطلاقه مؤخراً. يتميز الجهاز الجديد كلياً بميزات فريدة من نوعها صُمم للمحترفين في جميع المجالات وعبر جميع السيناريوهات.
تم تصميم HONOR Magic 4 Pro خصيصاً للمحترفين ويأتي مُجهزاً بالعديد من التقنيات الجديدة والميزات الرائعة ويفتخر بتوفير أحدث التقنيات الرائدة من أجل تقديم معايير جديدة على مستوى تصميم الهواتف الذكية وشاشة العرض والتصوير الفوتوغرافي، والفيديو والشحن والأداء. سيكون HONOR Magic4 Pro المتميز بمثابة حل لجميع مشاكل المستخدمين، مما يوفر تجربة سحرية للمحترفين في جميع أنحاء العالم وخير دليل على نهج HONOR المتواصل في تقديم معايير جديدة في المجال.
يتجاوز HONOR Magic4 Pro معايير الصناعة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو من خلال مجموعة كاميرا ثلاثية فائقة القوة التي تدعم التصوير الحسابي Ultra-fusion لتقديم صور عالية الدقة بوضوح مذهل، في كل مرة. مزود بـ Magic-Log Movie Master ، يوفر هاتف HONOR Magic4 تصوير فيديو بمستوى سينمائي وتجربة تصوير فائقة، مما يتيح للمبدعين الاتيان بألوان وأساليب هوليوود إلى محتواهم. علاوة على ذلك، يقدم HONOR Magic4 Pro أول تسجيل فيديو بمعدل 10 بتات بدقة 4K في الصناعة بمعدل 60 إطاراً في الثانية، متجاوزة بذلك معياراً آخر في الصناعة.
يتجاوز HONOR Magic4 Pro معايير الصناعة من خلال مجموعة كاميرا ثلاثية فائقة القوة تتضمن كاميرا عريضة 50 ميجابكسل تحتوي على مستشعر ألوان قياس 1/1.56 إنش، وكاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل بزاوية 122 درجة، وكاميرا للتقريب من نوع بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، جميعها مدعومة بخاصية التصوير الحاسوبي Ultra-Fusion الأفضل من نوعها، والتي تتيح للهاتف التقاط صور عالية الجودة ووضوح استثنائي. تدعم العدسة تقريب رقمي يصل إلى x100 بالإضافة إلى التثبيت البصري والإلكتروني للصورة، لالتقاط المشاهد البعيدة بوضوح.
مع مجموعة واسعة من الميزات والوظائف الجديدة بما في ذلك تقنية HONOR الشحن السريع من HONOR السلكي واللاسلكي بقوة 100 واط، تضمن سلسلة HONOR Magic4 تجربة هاتف ذكي لا تُنسى للمحترفين في جميع أنحاء العالم.
تم تجهيز هاتف HONOR Magic4 Pro ببطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة وبتقنية HONOR SuperCharge السلكية بقدرة 100 واط، مما يتيح إمكانية شحن HONOR Magic4 Pro ما يصل إلى 100% في غضون 30 دقيقة فقط وشحن بنسبة 50% في 15 دقيقة فقط.
يوفر HONOR Magic4 Pro حلاً جديداً رائداً لمشكلة تسريب الصوت، وهي مشكلة تسبب الإزعاج للكثيرين خاصة أثناء العمل، يقدم الهاتف الجديد كلياً ميزة إجراء المكالمات بخصوصية أكبر والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية توجيه الصوت، مما يمنع تسريب الصوت لمكالمات بمنتهى الخصوصية.
تقدم خاصية توجيه الصوت تقنية تقسيم التردد الأولى من نوعها، حيث تدعم إرسال الصوت المتزامن من وحدة إصدار الصوت على الشاشة وجهاز الاستقبال. تعمل الشاشة وجهاز الاستقبال معاً لضبط مستوى الصوت الوارد ليناسب البيئات المختلفة، مما يضمن أنه في حال كنت في بيئة هادئة مثل المصعد أو في المكتب، فإن الأشخاص بجانبك لن يمكنهم سماع صوت المتصل.
تم تجهيز سلسلة HONOR Magic4 أيضًا بشريحة أمان مستقلة، مما يوفر أقصى درجات الأمان لكلمات المرور والقياسات الحيوية مثل بصمة الوجه وبصمة الإصبع. تستخدم كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد لهاتف HONOR Magic4 Pro المزيد من القياسات الحيوية للتعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد لتوفير مستوى عالٍ من الأمان والحماية.
يمكن للمستهلكين شراء هاتف HONOR Magic4 Pro بسعر 3999 ريال الآن من خلال مكتبة جرير، STC وإكسترا والحصول على هدايا بقيمة 2347 ريال تتضمن ساعة HONOR MagicWatch 2، حماية على الشاشة لمدة سنة وضمان في دول مجلس التعاون الخليجي