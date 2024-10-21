"مايكروسوفت" تطلق ميزات "ذكاء اصطناعي" للمستثمرين

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، ميزات "ذكاء اصطناعي" جديدة ستكون مخصصة للمستثمرين.
وقالت "مايكروسوفت" خلال مشاركتها في حدث "أيه آر تور" في لندن، إن ميزات مساعدها الشخصي الذكي "كوبايلوت" للذكاء الاصطناعي، ستساعد المستثمرين على تحقيق دخل من استثمارات، عبر مجموعة من البرامج والعروض.
وقال مدير التسويق في "كوبايلوت" جاريد سباتارو: إن البرنامج الجديد وميزاته سيكون متاحًا للمعاينة العامة الشهر المقبل.
وتسهم الميزات الجديدة في دعم "الوكلاء المستقلين"، أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للتعامل مع المهام المحددة للعاملين في المؤسسات الاستثمارية؛ لتحرير وقت الموظفين للتعامل مع مشروعات أخرى، بدلًا من إهدار وقتهم في فرز طلبات البريد الإلكتروني الواردة للخدم، على سبيل المثال.