"مايكروسوفت" تطلق ميزات "ذكاء اصطناعي" للمستثمرين

وتسهم الميزات الجديدة في دعم "الوكلاء المستقلين"، أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للتعامل مع المهام المحددة للعاملين في المؤسسات الاستثمارية؛ لتحرير وقت الموظفين للتعامل مع مشروعات أخرى، بدلًا من إهدار وقتهم في فرز طلبات البريد الإلكتروني الواردة للخدم، على سبيل المثال.