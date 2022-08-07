تقارير: "سبب سياسي" قد يؤدي لتأخير إطلاق "آيفون 14"

وقد وضع التوتر السياسي بين الصين وتايوان ضغطًا أكبر على العلاقات بينهما؛ حيث أصدر الحزب الشيوعي الصيني لوائح جديدة تمنع أي ذكر لكلمة "تايوان" أو "جمهورية الصين" في مستندات الشحن؛ هذا بدوره يعني أنه يمكن إعادة بعض الأجهزة -إن لم يكن كلها- إلى تايوان، وتأخير إنتاج آيفون 14 نتيجة لذلك.