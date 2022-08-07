تقارير: "سبب سياسي" قد يؤدي لتأخير إطلاق "آيفون 14"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن سببًا سياسيًّا قد يؤدي إلى تأخير إطلاق "أبل" لهواتف "آيفون 14" المرتقبة.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هواتف "آيفون 14" قد يتأخر إطلاقها بسبب التوتر المتزايد بين الصين وتايوان، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان.
وتكمن الأزمة في أن أبل هي أكبر عملاء شركة "تي إس إم سي" التايوانية التي تشحن الرقائق إلى "بيجاترون" في الصين؛ حيث يتم تجميع هواتف "آيفون"، ولكن التوتر السياسي يبدو أنه سيقف عائقًا أمام هذه العملية.
وقد وضع التوتر السياسي بين الصين وتايوان ضغطًا أكبر على العلاقات بينهما؛ حيث أصدر الحزب الشيوعي الصيني لوائح جديدة تمنع أي ذكر لكلمة "تايوان" أو "جمهورية الصين" في مستندات الشحن؛ هذا بدوره يعني أنه يمكن إعادة بعض الأجهزة -إن لم يكن كلها- إلى تايوان، وتأخير إنتاج آيفون 14 نتيجة لذلك.
وما زاد الأزمة هو أن نائب رئيس بيجاترون وكبار المسؤولين التنفيذيين من "تي إس إم سي" شوهدوا مع بيلوسي أثناء الزيارة؛ لذلك قد يكون هذا مجرد بداية لحرب تجارية أكثر شراسة بين الصين وتايوان.
وتُجري أبل حاليًا محادثات مع شركائها التايوانيين، بإزالة أو استبدال جميع العلامات التي تحمل اسم "صنع في تايوان" أو "جمهورية الصين"، كما تبحث خروج وحدات "آيفون 14" بحجم 6.1 بوصة من مصنع "فوكسكون" الهندي، لأول مرة.