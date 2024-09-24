تقارير: تحديث "آي أو إس 18" يتسبب في مشاكل كبيرة باللمس على هواتف "آيفون 16 برو ماكس"

وبينما لا يزال من غير الواضح مدى انتشار المشكلة؛ لاحظ المستخدمون أنه يمكن أحيانًا تشغيل المشكلة عن قصد، كما أوضح أحد المستخدمين، وبالإضافة إلى ذلك أبلغ البعضُ عن صعوبات تتعلق -على وجه التحديد- بزر التحكم في الكاميرا الجديد، على الرغم من أن من غير المؤكد ما إذا كان هذا مرتبطًا بنفس مشكلة رفض اللمس.