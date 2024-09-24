تقارير: تحديث "آي أو إس 18" يتسبب في مشاكل كبيرة باللمس على هواتف "آيفون 16 برو ماكس"

كشفت تقارير صحفية عديدة، عن أن تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 18" تسبب في مشاكل كبيرة باللمس على هواتف "آيفون 16 برو ماكس" وعدد من إصدارات "آيفون" القديمة.
وأشار موقع "فرست بوست"، إلى أن مشاكل اللمس ظهرت في هواتف "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس"، بالإضافة إلى عدد من هواتف "آيفون" القديمة، وعدد من إصدارات "آيباد". وجميعُ المشتكين ظهرت المشكلة لديهم بعد تحميلهم تحديث "آي أو إس 18" و"آيباد أو إس 18".
وواجه المستخدمون حالات؛ حيث فشلت شاشات اللمس الخاصة بهم في تسجيل النقرات والسحب والإيماءات الأخرى؛ حيث لا يبدو أن المشكلة متسقة، وغالبًا ما تحل نفسها بعد بضع لحظات، فقط لتتكرر لاحقًا.
ويبدو أن المشكلة أكثر بروزًا في "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس"، لكنها لا تقتصر على هذه الطرازات.. كما أبلغ مستخدمو أجهزة آيفون القديمة، بالإضافة إلى بعض طرز آيباد، عن مشاكل مماثلة؛ مما يشير إلى أن المشكلة قد تكون متجذرة في نظام التشغيل "آي أو إس 18" نفسه وليس في مكونات الأجهزة الجديدة.
ويبدو أن سبب المشكلة مرتبط بميزة رفض اللمس في نظام التشغيل "آي أو إس 18"، والتي تم تصميمها للتمييز بين اللمسات العرضية والمتعمدة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الميزة قد تكون شديدة الحساسية؛ مما يؤدي إلى تجاهل الجهاز للنقرات والإيماءات عن طريق الخطأ.
وبينما لا يزال من غير الواضح مدى انتشار المشكلة؛ لاحظ المستخدمون أنه يمكن أحيانًا تشغيل المشكلة عن قصد، كما أوضح أحد المستخدمين، وبالإضافة إلى ذلك أبلغ البعضُ عن صعوبات تتعلق -على وجه التحديد- بزر التحكم في الكاميرا الجديد، على الرغم من أن من غير المؤكد ما إذا كان هذا مرتبطًا بنفس مشكلة رفض اللمس.