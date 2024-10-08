باحثون يطوّرون أول "بطارية فضائية" قادرة على الوصول للمريخ

تَمكن مجموعة من العلماء الصينيين من تطوير ما وصفوه بأنها ستكون "أول بطارية فضائية" قادرة على الوصول والبقاء في كوكب المريخ.
وأوضح العلماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، أن البطارية الجديدة تتميز بأنها خفيفة الوزن وقابلة لإعادة الشحن، ويمكنها التعامل مع درجات الحرارة المريخية القصوى والمتطرفة.
وأوضح الباحثون -بحسب ما أوردته صحيفة "ساوث تشاينا مورننيج بوست" الصينية- أن البطارية الفضائية الجديدة، تعمل مثل "خلية وقود"، يمكنها استكشاف المريخ.
وتتميز هذه البطارية -بحسب العلماء- بأنه يمكن تشغيلها بواسطة الغلاف الجوي للمريخ نفسه، ويمكنها تحمل درجات الحرارة القصوى بالكوكب.
وقال الباحثون إن البطارية قادرة على "الاستنشاق المباشر للغلاف الجوي للمريخ كوقود" أثناء التفريغ والشحن الثانوي بواسطة مصادر الطاقة الشمسية والنووية الخارجية.
ويمكن للبطارية أن تعمل قرابة 1350 ساعة كاملة ومتواصلة دون الحاجة لإعادة الشحن؛ وهو ما يقرب من شهرين على كوكب المريخ، عند درجات حرارة صفر مئوية.
يُذكر أن اليوم على كوكب المريخ أطول بحوالى 40 دقيقة من اليوم على كوكب الأرض.