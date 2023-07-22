سبق لـ"ميتا" على "آبل".. مزايا متعدّدة لساعة "واتساب" الجديدة بنظام "وير أوس إس"

هذه النسخة التجريبية لعدة أشهر قبل طرحها بشكل دائم، وفقًا لما ذكر موقع Techcrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا وتقنية المعلومات، لها العديد من المزايا أبرزها أنه يمكن لمرتدي الساعات إجراء المحادثات والردّ على الرسائل النصية والصوتية، مع استخدام الرموز التعبيرية، وتلقّي المكالمات الخاصة بالتطبيق.