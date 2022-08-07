"تويتر": عالجنا ثغرة أمنية عرضت 5.4 مليون حساب للاختراق

وقالت تويتر في بيان، إنه إذا أدخل شخص ما عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول إلى أنظمة تويتر، فإن هذه الأنظمة تقول ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني مرتبطًا بحساب على المنصة. مضيفًا: "أنه تم إصلاح هذه الثغرة منذ يناير الماضي، أي بعد 6 أشهر من اكتشاف الثغرة لأول مرة، على يد باحث متخصص في أمن البيانات والذي حصل على مكافأة قيمتها 6000 دولار من تويتر.