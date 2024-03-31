الشركة المشغلة للعبة "كول أوف ديوتي" تفتح تحقيقًا في سرقة "هاكرز" عددًا كبيرًا من بيانات مستخدميها

وأردف المتحدث باسم أكتيفجن، ديلاني سيمونز: "الشركة على علم بالادعاءات القائلة إن بيانات اعتماد بعض اللاعبين عبر الصناعة الأوسع، يمكن أن تتعرض للاختراق من خلال البرامج الضارة الناتجة عن التنزيل أو استخدام برامج غير مصرح بها، ولكن نؤكد أن خوادم الشركة ستظل آمنة وغير قابلة للاختراق".