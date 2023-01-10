تكهنات وتهديد.. "مايكروسوفت" تبحث استثمار 10 مليارات دولار في "مقلد المحادثات البشرية"!

وأُطلق "شات جي بي تي" في نهاية نوفمبر، وأصبح لديه مليون مستخدم في أقل من أسبوع؛ إذ أثار تقليدُه للمحادثات البشرية تكهنات حول قدرته على استبدال الكتّاب المحترفين؛ بل وتهديد أعمال البحث الأساسية لدى "غوغل".