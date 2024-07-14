اتهامات للشركة المشغلة لتطبيق "شات جي بي تي" بإسكات موظفيها بشأن مخاوفهم من مشروع "سري"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن عددًا من العاملين في شركة "أوبين إيه آي" المشغلة لتطبيق "شات جي بي تي"، تَقدموا بشكاوى لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ضد الشركة؛ بسبب ممارساتها غير القانونية ضد موظفيها.
وأوضح تقرير منشور عبر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عددًا من الموظفين أبلغوا عن إسكات الشركة لهم، وأنها منعتهم بشكل غير قانوني من الحديث عن مخاطر السلامة ومخاوفهم بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وأورد التقرير أن عددًا كبيرًا من الموظفين في الشركة أعربوا عن مخاوفهم بشأن تطوير الشركة مشروعًا سريًّا يطلق عليه "الفراولة"، والذي يجلب قدرات تفكير متقدمة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي بصورة مستقلة عن الإنترنت، وبقدرات تفكير شبيهة بالإنسان.
ويمكن للنماذج الجديدة العملُ بشكل مستقل عن الإنترنت، وتقوم بالتخطيط المسبق للمهام الأكثر تعقيدًا، وكان يطلق عليها في السابق اسم "كيو ستار".
وأظهرت العروض التوضيحية في وقت سابق من هذا العام، أنه يمكنه الإجابة على "أسئلة العلوم والرياضيات الصعبة"؛ حسب مصادر لم تُسَمِّها شهدت هذه العروض.