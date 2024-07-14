اتهامات للشركة المشغلة لتطبيق "شات جي بي تي" بإسكات موظفيها بشأن مخاوفهم من مشروع "سري"

وأورد التقرير أن عددًا كبيرًا من الموظفين في الشركة أعربوا عن مخاوفهم بشأن تطوير الشركة مشروعًا سريًّا يطلق عليه "الفراولة"، والذي يجلب قدرات تفكير متقدمة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي بصورة مستقلة عن الإنترنت، وبقدرات تفكير شبيهة بالإنسان.