"نتفلكس" تختبر تقنيات ألعاب جديدة على التلفزيون

وكانت "نتفلكس" قد طرحت خدمة الألعاب عام 2021 على أنظمة "أندرويد" و"آيفون"، و"آيباد"، لكنها لم تحقق الشهرة الكبيرة، لذلك تسعى حاليًا لإحداث تغييرات كبرى في هذه الخدمة؛ لتحقق التفاعل المنشود بين المستخدم والمنصة.