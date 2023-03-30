"نتفلكس" تختبر تقنيات ألعاب جديدة على التلفزيون

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الترفيه "نتفلكس" بدأت حاليًا في اختبار تقنيات جديدة للألعاب التي يمكن تشغيلها على التلفزيون، والتي ستجعل من الهواتف الذكية أجهزة تحكّم لهذه الألعاب.
وأظهرت تسريبات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن هذه الألعاب ستظهر للمستخدمين خيارًا يقول لهم: "اللعبة على جهاز التلفزيون تحتاج إلى وحدة تحكم لتشغيلها، هل تريد استخدام هذا الهاتف كوحدة تحكم في الألعاب؟".
وتستعد "نتفلكس" لطرح تحديث جديد لخدمتها ذات المقابل المادي الأقل، والمدعومة بالإعلانات، والتي أشارت إلى أنها لن تدعم عرض المقاطع الترفيهية في وضع عدم الاتصال.
وكانت "نتفلكس" قد طرحت خدمة الألعاب عام 2021 على أنظمة "أندرويد" و"آيفون"، و"آيباد"، لكنها لم تحقق الشهرة الكبيرة، لذلك تسعى حاليًا لإحداث تغييرات كبرى في هذه الخدمة؛ لتحقق التفاعل المنشود بين المستخدم والمنصة.
وتضم قائمة "نتفلكس" حاليًا نحو 55 لعبة، ومن المتوقع أن يتم طرح 44 لعبة أخرى خلال عام 2023.