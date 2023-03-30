"مايكروسوفت" تكشف كيف ستضيف الإعلانات في روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في "بينج"

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية معلومات حول كيف ستضيف الإعلانات داخل روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جي بي تي 4" في متصفحها "بينج".
وأوضحت مايكروسوفت في مدونة "بينج" الرسمية، أن روابط الإعلانات ذات الصلة بالردود، سيتم إرفاقها كردود على أسئلة المستخدمين الفعلية.
وحتى الآن لا تظهر هذه الإعلانات لمعظم الأشخاص، ولكنه متوقع أن تبدأ في الظهور قريبًا.
وقال يوسف مهدي نائب مايكروسوفت للبحث والأجهزة: "نستكشف حاليًا جدوى وضع الإعلانات داخل الدردشات لدى عينات مختارة من المستخدمين".
وستأتي الإعلانات التي تظهر للمستخدمين في شكل اقتباس مرتبط، إلى جانب روابط إضافية في قسم "مزيد من المعلومات" أسفل استجابة "بينج" لاستعلامهم.
في المستقبل، يمكن لمايكروسوفت إطلاق تجربة حيث يؤدي التمرير فوق ارتباط من أحد المعلنين إلى عرض المزيد من الروابط من موقع الويب الخاص بها؛ على أمل جذب المزيد من الزيارات إليه.
وتستكشف الشركة أيضًا فكرة إضافة تسميات توضيحية غنية من ناشري موجز الأخبار المخصص من قائمة "ابدأ" بجوار ردود برنامج الدردشة للذكاء الاصطناعي.