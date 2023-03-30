"مايكروسوفت" تكشف كيف ستضيف الإعلانات في روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في "بينج"

في المستقبل، يمكن لمايكروسوفت إطلاق تجربة حيث يؤدي التمرير فوق ارتباط من أحد المعلنين إلى عرض المزيد من الروابط من موقع الويب الخاص بها؛ على أمل جذب المزيد من الزيارات إليه.