للمرة الخامسة خلال عام.. "تسلا" تستدعي الآلاف من شاحنات "سايبرترك"

وذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية، أن هذه الأوامر، ترجع إلى تأخير الصورة من كاميرا الرؤية الخلفية، لما يقود خلفهم متأخرة بنحو ثانيتين عن الحدث المطلوب قانوناً؛ ما قد يزيد من خطر وقوع حوادث.