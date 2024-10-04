للمرة الخامسة خلال عام.. "تسلا" تستدعي الآلاف من شاحنات "سايبرترك"

أصدرت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصّصة في تصنيع السيارات الكهربائية، أوامر استدعاء لأكثر من 27 ألف شاحنة "سايبرترك"، للمرة الخامسة، منذ إطلاق الشاحنات العام الماضي.
وأوضحت التقارير أن قرارات الاستدعاء الأخيرة، ستكون لإصلاح خلل في كاميرا الرؤية الخلفية في الشاحنات.
وذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية، أن هذه الأوامر، ترجع إلى تأخير الصورة من كاميرا الرؤية الخلفية، لما يقود خلفهم متأخرة بنحو ثانيتين عن الحدث المطلوب قانوناً؛ ما قد يزيد من خطر وقوع حوادث.
وأشارت "تسلا" إلى أن خلل الكاميرا هذا ناجمٌ عن عطلٍ تقني، وستعمل الشركة على إصلاحه.
وأضافت، أن بعض المركبات فشلت في إكمال عملية إيقاف التشغيل قبل التشغيل مرة أخرى؛ ما تسبّب في تأخيرٍ ملحوظٍ في كاميرا الرؤية الخلفية لمدة تصل إلى ثماني ثوانٍ.
حتى الآن، لم تقع أي حوادث أو إصابات نتيجة لمشكلة البرنامج، ومن المقرر أن تصدر "تسلا" تحديثاً لبرامجها لمعالجة هذا الخلل.