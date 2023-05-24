"هواوي" تعلن أحدث أجهزتها MateBook X Pro وMateBook D 14 وMatePad 11.. الأناقة والقوة مجتمعتان

كشفت شركة "هواوي تك إنفستمنت" العربية السعودية رسميًّا عن ثلاثة منتجات جديدة، تجمع بين أحدث التقنيات والتصميم الأنيق والأداء القوي، وهي: حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول، وحاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول، وجهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي الأنيق وخفيف الوزن.
وتمت ترقية حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول مع معالجات Intel الجديدة، وبطاقة الرسومات - Intel® Iris® Xe الجديدة، التي تتيح للحاسوب المحمول التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام المعقدة بسهولة.
ويوفر حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول أيضًا تقنيات مبتكرة، مثل ميزة الجهاز الفائق - Super Device وهوائي HUAWEI Metaline المطورة، وتقنية تحسين الصوت الشخصي الجديدة.
ويتميز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بهيكل معدني مهدئ للبشرة، وبمظهر مثير للإعجاب، إضافة إلى أداء مدعوم بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الثالث عشر.
كما يتميز بشاشة عرض كاملة من هواوي بألوان حقيقية - HUAWEI Real Colour FullView مقاس 14.2 بوصة، وشهادة TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 لحماية العين، إضافة إلى الابتكارات الرائدة، مثل وضع Super Turbo الذي تمت ترقيته وهوائي HUAWEI Metaline.
وتم تطوير جهاز HUAWEI MatePad 11-inch 2023 اللوحي الجديد مقاس 11 بوصة ليقدم أداء من المستوى التالي مع البناء على القدرات القوية التي شوهدت في أجهزة HUAWEI MatePad اللوحية السابقة.
ويأتي النموذج الجديد مزودًا بأجهزة وبرامج محسنة، وهو مصمم لجذب المهنيين الشباب وطلاب الجامعات.
وتوفر هذه المنتجات الثلاثة للمستخدمين تجربة محسنة للإنتاجية والإبداع والترفيه عبر سيناريوهات مختلفة.
بالنسبة لحاسوب محمول خفيف الوزن ونحيف فإن جهاز HUAWEI MateBook D 14 مليء بكمية مذهلة من الطاقة، وهو مجهز بمعالج Intel® Core ™ i7-1360P المطور من الجيل الثالث عشر، الذي يعتمد عملية Intel® 10nm SuperFin الجديدة، مع 12 مركزًا و16 مؤشر ترابط؛ وهو ما يساعد المستخدمين على التعامل مع سيناريوهات التطبيقات المعقدة.
ويأتي الحاسوب المحمول ببطاقة رسومات Intel Iris® Xe، تبلغ الحد الأقصى لعدد وحدات التنفيذ (96 وحدة)، وهي تعرض أداء معالجة رسومات رائعًا.
ولتلبية احتياجات المستخدمين المختلفين في سيناريوهات مستخدم محددة، يأتي حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول مع وضعين. تم تصميم الوضع القياسي للمستخدمين للتعامل مع المهام المكتبية اليومية، بينما يعد وضع الأداء مناسبًا لأداء الأعمال الشاقة والبرامج الاحترافية.
يتميز جهاز HUAWEI MateBook D 14 الجديد بشاشة 14 بوصة عالية الدقة، ومضادة للتوهج بتقنية IPS. كما أنها تحتفظ بتصميم العرض الكامل -FullView لأسلافها، وتأتي بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90 في المئة لتجربة مشاهدة غامرة للغاية.
وتحمل شاشة الحاسوب المحمول أيضًا شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض، وتعتيم التيار المستمر لشاشة خالية من الوميض؛ وهو ما يوفر حماية علمية للعين من خلال تخفيف التعب البصري الناجم عن المشاهدة المطولة بشكل فعال.
ويواصل حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول الجديد فلسفة تصميم "Pure Shape" من هواوي بهيكل معدني بسيط، وخطوط مصقولة؛ وهو ما ينتج منه مظهر عام سلس ورائع.
ويتوافر الحاسوب المحمول بلونين: رمادي فلكي كلاسيكي، وفضي صوفي أنيق.
وتم تصميم كل حاسوب محمول من HUAWEI MateBook D 14 مع مراعاة الجودة والدقة؛ لتزويد المستخدمين بأكثر تجربة ممكنة موثوقية واتساقًا.
وتُسهّل المفصلة 180 درجة بحاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول على العديد من المستخدمين مشاركة الشاشة في سيناريو مكان العمل.
ويزن حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول 1.39 كجم فقط، ويبلغ سُمكه 15.9 ملم فقط في أعلى نقطة له، وهو سهل الحمل معك أينما ذهبت.
ويتوافر حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 3499 ريالاً سعوديًّا من منصات هواوي عبر الإنترنت، وكذلك لدى تجار التجزئة المعتمدين مع عروض الطلب المسبق مع هدايا قيمة بقيمة 1830 ر.س. وسيتوافر للشراء في 8 يونيو.
يوفِّر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول أداء ممتازًا على الرغم من كونه خفيف الوزن للغاية. وهو يعتمد على معالج Intel® Core™ الجديد من الجيل الثالث عشر. وقد حصلت السلسلة بأكملها على شهادة Intel Evo ™ الصارمة.
علاوة على ذلك، هو يدعم ذاكرة عالية السرعة، تصل إلى 32 جيجابايت (16 جيجابايت اختياريًّا) و2 تيرابايت SSD (1 تيرابايت اختياريًّا).
ويبشر وضع Super Turbo المطوَّر ذاتيًّا من هواوي بعصر جديد من توفير الطاقة المحسن، والأداء العالي، وتجربة مستخدم أكثر سلاسة من خلال دمج سيناريوهات الأجهزة، والأنظمة والاستخدام، وتحسينها.
ويوفر الحاسوب المحمول طاقة سريعة، ومحفزًا لبدء تشغيل البرامج، وتقنية SuperCharge Turbo؛ وهو ما يتيح إنتاجية أكبر، ويلبي احتياجات المستخدمين الترفيهية بسرعة.
ويبرز تصميم الحاسوب المحمول من أجهزة الحواسيب المحمولة التقليدية من خلال عملية طلاء أكسدة القوس الصغير المبتكرة، التي تتميز بهيكل معدني مهدئ للجلد مع سطح غير لامع فريد لإضفاء لمسة دافئة ومريحة.
ويتوافر الحاسوب المحمول بألوان جديدة ومميزة، منها أزرق الحبر – Ink Blue والأبيض- White، التي تضفي على الحاسوب المحمول جودة دافئة وأنيقة. كما يأتي بلون فضي فضائي - Space Gray.
وتعمل شاشة العرض الكاملة بالألوان الحقيقية - Real Colour FullView Display على إعادة إنشاء ألوان العالم الحقيقي.
ويوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول شاشة عرض كاملة ملونة حقيقية من هواوي، مقاس 14.2 بوصة، مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 92.5٪.
ويحقق هذا الحاسوب المحمول دقة ألوان ΔE <1 في كل من التدرج اللوني P3 و sRGB؛ وهو ما يعزز التجربة المرئية.
علاوة على ذلك، تتيح تقنية Universal Color Consistency عرضًا متسقًا للألوان عبر الأجهزة المختلفة؛ وهو ما يوفر تجربة مشاهَدَة متسقة.
وقد اجتاز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول الجديد (الإصدار المميز) شهادة TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0.
ويقدم الحاسوب المحمول أيضًا طبقة Nano Optical AR التي يتم التحكم فيها مغناطيسيًّا، وهي طبقة مبتكرة، تقلل الانعكاسات بنسبة 60% لتحسين تجربة القراءة.
ويتوافر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية باللونين الأبيض والرمادي الفلكي بسعر يبدأ من 6999 ريالاً سعوديًّا من منصات هواوي عبر الإنترنت، وكذلك تجار التجزئة المعتمدين، مع عروض الطلب المسبق، ومع هدايا قيمة بقيمة 3330 ر.س. وسيتوافر للشراء في 8 يونيو.
يُعدُّ عرض المحتوى على جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة 2023 تجربة غامرة للغاية؛ وذلك بفضل شاشة العرض الكاملة من هواوي بمعدل تحديث 120 هرتز، ودقة2.5K، والتدرج اللوني P3، وإدارة الألوان.
الشاشة معتمدة بشهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض (حلول الأجهزة)، وشاشة خالية من الوميض؛ لضمان بقاء ساعات المشاهدة مريحة على العينين.
ويحتوي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة 2023 على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز؛ وهو ما يتيح مشاهَدَة أكثر سلاسة وتحكمًا باللمس أكثر استجابة، وإدخال خط اليد بزمن انتقال منخفض.
ويتبنى جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة 2023 تصميمًا أماميًّا وخلفيًّا مسطحًا؛ وهو ما يسمح للمستخدمين بوضع الجهاز اللوحي بثبات على المكتب.
شاشة FullView الخاصة تأتي بنسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 86٪، وحوافها الدقيقة متساوية الأبعاد تحقق التناسق بين الأمام والخلف، واليسار واليمين، والأعلى والأسفل؛ وهو ما يجسد جمال التناظر والنظام والجمال الانسيابي.
ويأتي تطبيق HUAWEI Notes المثبت مسبقًا مزودًا بمجموعة مليئة بالقوالب اليدوية لتدوين الملاحظات، والأغلفة المخصصة، ويعمل بسلاسة مع قلم HUAWEI M-Pencil الذكي؛ وهو ما يجعل من السهل الحفاظ على الإنتاجية أثناء التنقل.
كما أن تطبيق HUAWEI Notes يجعل الاجتماعات والمؤتمرات في غاية السهولة، من خلال دعم استيراد المواد، مثل ملفات PDF والصور.
وأثناء تدوين الملاحظات يمكنك تبديل تأثيرات الفرشاة لإبراز النقاط الرئيسية، والتقاط الصور وإضافتها إلى الملاحظات النصية بسهولة أكبر.
ويمكنك أيضًا ترميز ملاحظاتك بألوان مختلفة.
ويوفر تطبيق HUAWEI Notes أيضًا مجلدات متعددة الطبقات لتنظيم المواد الخاصة بك؛ إذ يمكنك تثبيت المفاتيح في الأعلى، أو البحث في جميع ملاحظاتك عبر الأجهزة، حتى الملاحظات المكتوبة بخط اليد، عن طريق الكلمات الرئيسية.
ويلتقط قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) الفروق الدقيقة الكاملة لكل تمريرة؛ وذلك بفضل الكمون غير المحسوس البالغ 2 مللي ثانية.
ويضمن معدل التحديث البالغ 120 هرتز للجهاز اللوحي تجربة كتابة بمستوى القلم على الورق، ويعرض أفضل أعمالك والمحتوى المفضل بكامل روعته.
وتدعم كل هذه المنتجات الثلاثة ميزة الجهاز الفائق من هواوي.
وتنقل هذه الميزة العرض على شاشات عدة – Multi-Screen Collaboration إلى مستوى جديد تمامًا، توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة، تتيح لك الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة، والتعاون بينها جميعًا.. فما عليك سوى وضع سماعات HUAWEI FreeBuds 5 والماوس ولوحة المفاتيح ومكبرات الصوت والطابعات بالقرب من حاسوبHUAWEI MateBook X Pro أو حاسوب HUAWEI MateBook D 14، وسيقوم الحاسوب المحمول باكتشافها تلقائيًّا، وتقديم مطالبة بإقران سريع وسهل.
ومع جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة 2023 الجديد تكون هذه الميزة ذات فائدة أكبر.
في وضع المرآة يتم عرض شاشة الحاسوب المحمول على الجهاز اللوحي؛ إذ يعرض كلا الجهازين المحتوى نفسه: يمكن للجهاز اللوحي الاستفادة من الأداء المذهل للحاسوب المحمول، بينما يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى قلم الجهاز اللوحي؛ وهو ما يجعل الرسم أسهل.
ومع وضع التمديد يتم توسيع شاشة الحاسوب المحمول لتشمل الجهاز اللوحي؛ وهو ما يسمح للجهاز اللوحي بالعمل كشاشة خارجية؛ حتى تتمكن من التمرير والتصفح بسهولة بين الاثنين؛ وهو ما يجعله مثاليًّا لتدوين الملاحظات أثناء الفصل أو الاجتماع.
أخيرًا، يتيح لك وضع التعاون مشاركة المحتوى بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات البسيط؛ ليمكن بسهولة نقل أي شيء متبقٍّ على أحدهما إلى الآخر.
الجدير بالذكر أنه يمكنك التحكم في جهازك اللوحي بأصابعك في أي من هذه الأوضاع دون الحاجة إلى الاعتماد على القلم في كل شيء.
وسيتوافر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة في السعودية في 1 يونيو بسعر 1799 ريالاً سعوديًّا من منصات هواوي عبر الإنترنت، وكذلك عبر تجار التجزئة المعتمدين، وتتوافر هدية من فترة 1 إلى 14 يونيو، عبارة عن قلم HUAWEI M-Pencil.