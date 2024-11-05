باحثون: منصات "ميتا" تُكافح لاحتواء خطاب الكراهية المتنامي بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الأمريكية

وقال باحثون إن "ميتا" يمكن أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية، من خلال إصدار بيانات حول عدد المستخدمين المعرضين، وشرح عدد مرات إرسال المنشورات إلى المراجعين البشريين، والكشف عن المزيد حول كيفية عمل أنظمتها الآلية.