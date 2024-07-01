تقارير: "أبل" تخطط لتحقيق الدخل من ميزاتها لـ"الذكاء الاصطناعي"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تخطط حاليًا لتحقيق الدخل والربح المادي من ميزاتها الجديدة للذكاء الاصطناعي.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "فريست بوست" أنه رغم عدم وضع "أبل" جدولًا زمنيًا رسميًا لتقديم ميزات ذكاء اصطناعي مدفوعة الأجر، إلا أن الشركة تضع هذه الخطط في حساباتها.
وأشارت المصادر إلى أن "أبل" تنتظر زيادة عدد مستخدمي هذه الميزات على "آيفون" ومختلف أجهزتها، مما يضمن لها وجود قاعدة كبيرة من المستخدمين قادرين على دفع مقابل هذه الخدمات الجديدة.
وتقول المصادر إن "أبل" تفكر في إطلاق "نموذج اشتراك" لخدمة "أبل إنتليجنس"، والتي تقدم حاليًا مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي مجانًا لأصحاب الهواتف من "آيفون 15" فما أحدث.
ومع توسع الخدمة لتشمل المزيد من الميزات والشراكات، قد تأتي بعض العروض بسعر باهظ.
تجري أبل أيضًا مناقشات مع موفري خدمات الذكاء الاصطناعي الآخرين لتقديم المزيد من الخيارات، حيث يمكن أن تؤدي هذه الشراكات إلى اشتراكات احترافية لمستخدمي Apple Intelligence، مما يوفر الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خدمات الطرف الثالث.