تقارير: "أبل" تخطط لتحقيق الدخل من ميزاتها لـ"الذكاء الاصطناعي"

تجري أبل أيضًا مناقشات مع موفري خدمات الذكاء الاصطناعي الآخرين لتقديم المزيد من الخيارات، حيث يمكن أن تؤدي هذه الشراكات إلى اشتراكات احترافية لمستخدمي Apple Intelligence، مما يوفر الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خدمات الطرف الثالث.