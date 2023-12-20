بعد تاريخ يمتد إلى نحو 74 عامًا.. "توشيبا" تُنهي كافة أنشطتها في سوق الإلكترونيات

بدأت قصة سقوط "توشيبا" عام 2015، عندما تم الكشف عن الممارسات المحاسبية الخاطئة عبر أقسام متعددة، وكان العديد منها يتعلق بالإدارة العليا؛ حيث تم اكتشاف أنه لمدة سبع سنوات، بالغت شركة توشيبا في تقدير أرباحها بمقدار 1.59 مليار دولار.