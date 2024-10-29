تسريبات تكشف مواصفات "مذهلة" في جهاز "ماك ميني" المرتقب

كشفت شركة "أمازون" الأمريكية -لأول مرة- عن تسريب خاص بالحاسب الشخصي الخاص بشركة "أبل" المرتقب "ماك ميني"، المتوقع أن تكشف النقاب عنه خلال الأيام المقبلة.
وأظهرت التسريبات، التي نشرها موقع "ماك رامورز" المعنيّ بأخبار "أبل"، أن "ماك ميني" سيكون أصغر حجمًا، ولكن بإمكانيات أكبر؛ حيث سيتم دعمه بمعالجات "إم 4" و"إم 4 برو"، وسيتم تزويده بمنفذيْ "يو إس بي سي" أماميين.
ولكن المفاجأة أن الجهاز سيتم تزويده بذاكرة وصول عشوائية "رام" بسعة 64 جيجابايت، ووحدة معالجة رسوميات تصل إلى 20 نواة، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 8 تيرابايت.
أما بالنسبة لحجمه؛ فهو أصغر من كل الإصدارات السابقة، ويقارب تقريبًا حجم جهاز "أبل تي في".
أما بالنسبة للألوان التي ستنوي "أبل" أن تطرح الجهاز بها، فسيكون متاحًا باللون الفضي فقط.
ولم يستمر التسريب سوى دقائق معدودة، حتى تم إزالته من موقع "أمازون"؛ مما جعل المستخدمين كلهم في انتظار يوم الإعلان عن الجهاز غدًا الأربعاء.