هذه العروض لن تكون موجودة.. تفاصيل جديدة من "نتفلكس" عن خططها لإطلاق اشتراكات مدعومة بالإعلانات

وأضاف "ساراندوس": "اليوم، الغالبية العظمى مما يشاهده الأشخاص على نتفلكس؛ يمكننا تضمينه في الإعلانات المدعومة. هناك بعض الأشياء التي لا تفعل ذلك ونحن نُجري محادثات مع الاستوديوهات؛ ولكن إذا أطلقنا المنتج اليوم؛ ستتمتع الطبقة الإعلانية بتجربة رائعة، وسنقوم بمسح بعض المحتوى الإضافي ولكن بالتأكيد ليس كل المحتوى؛ لكن لا نعتقد أنه يمثل عائقًا ماديًّا للنشاط التجاري".