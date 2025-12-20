ميتا تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي للصور والفيديو تمهيدًا لإطلاقها في النصف الأول من 2026

يذكر أن قسم الذكاء الاصطناعي في الشركة شهد خلال العام الجاري عمليات إعادة هيكلة واسعة، شملت تغييرات في القيادات، واستقطاب باحثين من شركات منافسة، لكن عددًا من المنضمين إلى مختبر الذكاء الفائق غادروا الشركة لاحقًا.