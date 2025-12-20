ميتا تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي للصور والفيديو تمهيدًا لإطلاقها في النصف الأول من 2026

تعمل شركة ميتا على تطوير نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي للصور والفيديو؛ تمهيدًا لإطلاقها خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة تشكّل رهانًا حاسمًا لمستقبل الشركة بمجال الذكاء الاصطناعي، في ظل احتدام المنافسة وتسارع وتيرة الابتكار.
ويُجرى تطوير النماذج داخل مختبر "الذكاء الفائق" الجديد في ميتا، الذي يقوده ألكسندر وانغ، الشريك المؤسس لشركة "سكيل إيه آي"، التي استحوذت عليها ميتا في وقتٍ سابق من العام.
وتشمل الخطة نموذجًا للصور والفيديو يحمل الاسم الرمزي "مانجو”، إلى جانب نموذج نصي جديد يُعرف داخليًا باسم "أفوكادو"، ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" فمن المقرر أن تتغير أسماء تلك النماذج لاحقًا عند إطلاقها.
وأوضح "وانغ" أن ميتا تستهدف تحسين قدرات النموذج النصي في مجال البرمجة، إلى جانب استكشاف ما يُعرف بـ”نماذج العالم”، وهي نماذج قادرة على فهم المعلومات البصرية، والاستدلال، والتخطيط، واتخاذ القرار دون الحاجة إلى تدريبها على كافة المواقف المحتملة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه ميتا ضغوطًا متزايدة في سباق الذكاء الاصطناعي؛ إذ تراجعت نسبيًا خلف منافسين مثل أوبن أيه آي وأنثروبيك وجوجل.
يذكر أن قسم الذكاء الاصطناعي في الشركة شهد خلال العام الجاري عمليات إعادة هيكلة واسعة، شملت تغييرات في القيادات، واستقطاب باحثين من شركات منافسة، لكن عددًا من المنضمين إلى مختبر الذكاء الفائق غادروا الشركة لاحقًا.