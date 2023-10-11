"كوالكوم" تعلن عن معالجات جديدة مخصصة للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز"

من المتوقع رؤية الأجهزة الأولى التي تعمل بشرائح Snapdragon X Series في عام 2024، وسيكون هناك عدة مستويات تتراوح من 4 نواة فقط إلى وحدات المعالجة المركزية ذات 12 نواة.