"كوالكوم" تعلن عن معالجات جديدة مخصصة للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز"

أعلنت شركة "كوالكوم" عن إطلاقها معالجات جديدة مخصصة لكل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز"، وأعادت تسميتها بدلًا من شرائح "أيه آر إم" إلى شرائح "سنابدراجون إكس".
وقالت الشركة الأمريكية في بيان عبر مدونتها الرسمية: إن اعتماد معالجات الحواسيب العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" على نفس اسم العلامة التجارية لمعالجات أجهزة "أندرويد"، هو لتوحيد العلامة التجارية وتوحيد المميزات التي ستقدم إليهم.
ومن المقرر أن تطلق "كوالكوم" ابتداءً من فبراير المقبل أول معالجات أجهزة "ويندوز" بالمسمى الجديد، والتي ستكون شريحة "سنابدراجون إكس 75" و"سنابدراجون إكس 72".
ووعدت "كوالكوم" بأن تكون المعالجات الجديدة مزودة بـ"هيكل طبقات واضح ومبسط يساعد المستخدمين على التنقل في قدرات النظام الأساسي لدينا من التيار السائد إلى المتميز"، وهي شكوى شائعة لمعالجات أجهزة الكمبيوتر ووحدات معالجة الرسومات وشرائح الأجهزة المحمولة على حد سواء.
من المتوقع رؤية الأجهزة الأولى التي تعمل بشرائح Snapdragon X Series في عام 2024، وسيكون هناك عدة مستويات تتراوح من 4 نواة فقط إلى وحدات المعالجة المركزية ذات 12 نواة.