تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن إصدار "آيباد آير" اللوحي الجديد

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن معلومات جديدة حول إصدار حاسب "آيباد آير" اللوحي الجديد المتوقع طرحه الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر في تصريحات نقلها موقع "ماك رامور" المعني بأخبار "أبل" أن حاسب "آيباد آير" سيأتي لأول مرة بقياسين في محاكاة لحواسيب "آيباد برو" اللوحية.
وأشارت المصادر إلى أن حواسيب "آيباد آير" ستحصل لأول مرة على شاشات مزودة بتقنية "ميني ليد"، في حين ستحصل حواسيب "آيباد برو" على تنقية "أوليد".
كما ستطرح لأول مرة "أبل" حاسبًا لوحيًا "آيباد آير" بقياس 12.9 بوصة، وسيتميز باستهلاك أقل للطاقة، وسطوع أفضل لمحتوى فائق الدقة، وألوان سوداء أكثر عمقًا مقارنة بتقنية "إل سي دي" المعتمدة في شاشات "آيباد آير" الحالية.