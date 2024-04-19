تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن إصدار "آيباد آير" اللوحي الجديد

كما ستطرح لأول مرة "أبل" حاسبًا لوحيًا "آيباد آير" بقياس 12.9 بوصة، وسيتميز باستهلاك أقل للطاقة، وسطوع أفضل لمحتوى فائق الدقة، وألوان سوداء أكثر عمقًا مقارنة بتقنية "إل سي دي" المعتمدة في شاشات "آيباد آير" الحالية.