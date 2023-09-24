شكاوى حول تغيُّر لون إطار هواتف آيفون 15 برو.. ورد رسمي من "أبل"

وأطلقت الشركة الأميركية هواتف آيفون 15 برو هذا العام بهيكل مصنوع من معدن التيتانيوم لأول مرة، وهو معدن متين يشيع استخدامه في صناعة الطيران والفضاء، مع وزن أخف نسبيًا من المعادن الأخرى، وزعمت الشركة أنها اعتمدت تقنية تصنيع معقدة في التصميم والطلاء.