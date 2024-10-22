"كوالكوم" تُطلق معالجاً خارقاً سيتفوق على "آيفون" في السرعة والأمان

وتابع بقوله "هذا المعالج يحدث ثورة في تجارب الأجهزة المحمولة من خلال تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي متعدّد الوسائط والشخصي مباشرة على الجهاز، مما يتيح فهم الكلام والسياق والصور لتعزيز كل شيءٍ من الإنتاجية إلى مهام الإبداع مع إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم".