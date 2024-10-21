تقرير: قرار "أبل" قد يجعلها تتخلف عن منافسيها "عامين على الأقل" في مجال الذكاء الاصطناعي

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "فرست بوست" الأمريكي أنه برغم أن أبل تبذل جهودًا واسعة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي؛ لكن تقييمًا داخليًّا حديثًا يشير إلى أن الشركة متخلفة فعليًّا عن منافسيها بهذه الصناعة.