تقرير: قرار "أبل" قد يجعلها تتخلف عن منافسيها "عامين على الأقل" في مجال الذكاء الاصطناعي

اتهم تقرير أمريكي شركةَ "أبل" بأن قرارها بشأن تعطيل خدمات "أبل إنتليجنس" لخدمات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها، جعلها متخلفة عن منافسيها بـ"عامين على الأقل".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "فرست بوست" الأمريكي أنه برغم أن أبل تبذل جهودًا واسعة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي؛ لكن تقييمًا داخليًّا حديثًا يشير إلى أن الشركة متخلفة فعليًّا عن منافسيها بهذه الصناعة.
ووجد التقييم الداخلي أن المساعد الصوتي الذكي "سيري" من أبل، يتخلف عن نماذج الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل "شات جي بي تي" من "أوبين إيه آي" في الأداء.
وكشف التحليل أن "شات جي بي تي" أكثر دقة بنسبة 25% من "سيري"، ويمكنه الإجابة على أسئلة أكثر بنسبة 30%؛ مما أثار مخاوف داخل "أبل" بشأن مكانتها التنافسية.
وتشير النتائج إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية من "أبل" متأخرة حاليًا بأكثر من عامين عن منافسها.
ورغم هذا التخلف؛ إلا أن أبل تصر على الدفع بميزات جديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، مثل جهاز "آيباد".