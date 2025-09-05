بقدرة مليار مليار عملية.. ألمانيا تدشّن "جوبيتر" رابع أسرع حاسوب في العالم

في تطور تقني لافت يعزز قدرات أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي، دشّن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الجمعة أول حاسوب فائق من فئة Exascale على مستوى القارة، والرابع عالميًا من حيث السرعة، تحت اسم "جوبيتر"، وذلك في مركز "يوليش" للأبحاث غرب ألمانيا.