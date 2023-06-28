تطبيق بودكاست شهير سيغلق نهائيًّا في أغسطس المقبل

وأفادت الشركة بأنها ستركز حاليًا على دمج تقنيات البودكاست مع منصة الاشتراكات الرائدة "سيريوس إكس إم"؛ حيث سيمكن للمشتركين الاستماع إلى البودكاست من داخل المنصة في وقت لاحق من هذا العام، واعدة بتطوير المحتوى وإضافة شركات إنتاج ومبدعين جدد.