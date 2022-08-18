هذه الخدمة لن تكون متوفرة على "نتفلكس" المدعوم بإعلانات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الترفيه الشهيرة "نتفلكس" ستلغي إحدى خدماته الرئيسية، في إصداره المرتقب المدعوم بإعلانات والذي سيكون بمقابل مادي أقل.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن إصدار "نتفلكس" المدعوم بإعلانات المتوقع إطلاقه العام المقبل، لن يدعم وضع التشغيل في عدم وجود خدمة إنترنت.
ومتوقع أن تطلق نتفلكس إصدارها المدعوم بإعلانات في أوائل عام 2023 المقبل.
وتسعى نتفلكس من إصدارها الجديد لمعالجة خسائرها الفادحة في الفترة الأخيرة، حيث خسرت مليون مشترك في الربع الثاني من عام 2022، بعدما رصدت تقاريرها أن أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم كلمات مرور مشتركة ولا تدفع رسوم للخدمة.