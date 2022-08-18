هذه الخدمة لن تكون متوفرة على "نتفلكس" المدعوم بإعلانات

وتسعى نتفلكس من إصدارها الجديد لمعالجة خسائرها الفادحة في الفترة الأخيرة، حيث خسرت مليون مشترك في الربع الثاني من عام 2022، بعدما رصدت تقاريرها أن أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم كلمات مرور مشتركة ولا تدفع رسوم للخدمة.