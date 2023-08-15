تحديث بـ Chrome يستدعي تحذيراً عالي الخطورة من "الأمن السيبراني"

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.
ونشرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل (Long Term Support channel ChromeOS) وفي نظام تشغيل (Stable channel ChromeOS).
وقال المركز إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتنفيذ ثغرة (Type Confusion)، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow)، وثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.
وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل (باتباع الروابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/long-term-support-channel-update-for_14.html
https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/stable-channel-update-for-chromeos_14.html