"مايكروسوفت" تعلن إحصائية "صادمة" بشأن خدمتها مدفوعة الأجر للألعاب

ويأتي إعلان "مايكروسوفت" هذا بعد يوم واحد من بيانها بشأن نيتها إحداث تغيير كبير في الألعاب الموجودة بمنصتها "إكس بوكس" عن طريق جلب المزيد من الألعاب، وإبرام تعاقدات مع منصات منافسة مثل "بلايستيشن" أو "نينتندو سويتش".