مصادر تكشف موعد طرح نظارة "أبل" للواقع الافتراضي "فيجن برو"

كما أرسلت "أبل" إلى موظفين من متاجرها التجريبية إلى المقر الرئيسي لشركة "أبل"، لتدريبهم على نظارات "فيجن برو" الجديدة، كيفية عملها وربط الكابلات الخاصة بالجهاز وتغيير العدسات الخاصة به وغيرها من أمور تقنية وفنية.