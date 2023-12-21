مصادر تكشف موعد طرح نظارة "أبل" للواقع الافتراضي "فيجن برو"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية الموعد المتوقع أن تطرح فيها نظارتها للواقع الافتراضي المختلط "فيجن برو".
وتوقعت المصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تطرح "أبل" رسميًا نظارتها الجديدة في الأسواق فبراير 2024.
وتخطط "أبل" لأن تكون النظارة جاهزة للمستهلكين بحلول نهاية يناير، حيث ستفتح طلبات الشراء المسبق، فيما ستبدأ عمليات البيع في فبراير.
وتعمل حاليًا "أبل" على تكثيف إنتاج نظارات "فيجن برو"، في الصين وأرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى المطورين لمطالبتهم باختبار تطبيقاتهم باستخدام أحدث الأدوات وإرسال منتجاتهم للموافقة عليها.
كما أرسلت "أبل" إلى موظفين من متاجرها التجريبية إلى المقر الرئيسي لشركة "أبل"، لتدريبهم على نظارات "فيجن برو" الجديدة، كيفية عملها وربط الكابلات الخاصة بالجهاز وتغيير العدسات الخاصة به وغيرها من أمور تقنية وفنية.
وتكشف المصادر أن "أبل" تستعد لأن يكون إطلاق "فيجن برو" كبيرًا، بحيث سيكون أول خط إنتاج مستقل منذ إطلاقها "أبل ووتش" في عام 2015.
ومن المتوقع أن يتم طرح نظارات "فيجن برو" بسعر يصل إلى 3500 دولار أمريكي، فيما تستعد الشركة لطرح إصدارات بأسعار اقتصادية أقل.