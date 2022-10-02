"إنتل" تسعى لتطوير تقنيات "القيادة الذاتية" بهذه الطريقة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن مساعي شركة "إنتل" الأمريكية لتطوير تقنيات "القيادة الذاتية" عن طريق زيادة القيمة السوقية، لإحدى الشركات التي استحوذت عليها والمتخصصة في هذا المجال.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن شركة "موبايل آي" المتخصصة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة التي اشترتها إنتل مقابل 15.3 مليار دولار في عام 2017، تقدمت رسميًّا بطلب اكتتاب عام في أسواق المال الأمريكية.
وتسعى إنتل لرفع القيمة السوقية لشركتها "موبايل آي" لأكثر من 50 مليار دولار، بعدما بلغت حاليًا قيمتها 30 مليار دولار فقط؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم وسوء ظروف السوق.
ومن المتوقع أن يشكل الطرح العام لأسهم الشركة، واحدًا من أكبر عروض الاكتتاب في الولايات المتحدة لعام 2022؛ مما يمنحها قدرة على النمو بسهولة؛ وفقًا لرئيسها التنفيذي بات جيلسنجر.
وستسعى إنتل لاستغلال الأموال التي ستجمعها من الاكتتاب العام، لبناء المزيد من مصانع الرقائق، لتطوير تقنيات السيارات ذاتية القيادة.