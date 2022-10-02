"إنتل" تسعى لتطوير تقنيات "القيادة الذاتية" بهذه الطريقة

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن شركة "موبايل آي" المتخصصة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة التي اشترتها إنتل مقابل 15.3 مليار دولار في عام 2017، تقدمت رسميًّا بطلب اكتتاب عام في أسواق المال الأمريكية.