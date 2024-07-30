تنبيه حول ثغرات في "Apple" وتحذير عالي الخطورة جداً لـ"الأمن السيبراني"

تفاعل المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مع تنبيهٍ أمني أصدرته شركة "أبل"؛ للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها، بتحذير "عالي الخطورة جداً"..وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:.https://support.apple.com/en-us/HT214123.https://support.apple.com/en-us/HT214122.https://support.apple.com/en-us/HT214124.https://support.apple.com/en-us/HT214118.https://support.apple.com/en-us/HT214120.https://support.apple.com/en-us/HT214119.https://support.apple.com/en-us/HT214116.https://support.apple.com/en-us/HT214117.https://support.apple.com/en-us/HT214121