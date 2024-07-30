تقنية

تنبيه حول ثغرات في "Apple" وتحذير عالي الخطورة جداً لـ"الأمن السيبراني"

المركز أوصى بإجراء التحديثات اللازمة لتفادي مشكلاتها على المستخدمين
تنبيه حول ثغرات في "Apple" وتحذير عالي الخطورة جداً لـ"الأمن السيبراني"

تفاعل المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مع تنبيهٍ أمني أصدرته شركة "أبل"؛ للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها، بتحذير "عالي الخطورة جداً".

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT214123

https://support.apple.com/en-us/HT214122

https://support.apple.com/en-us/HT214124

https://support.apple.com/en-us/HT214118

https://support.apple.com/en-us/HT214120

https://support.apple.com/en-us/HT214119

https://support.apple.com/en-us/HT214116

https://support.apple.com/en-us/HT214117

https://support.apple.com/en-us/HT214121

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
شركة أبل

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