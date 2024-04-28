بينها القنوات والملف الشخصي ومشاركة الموقع.. ميزات جديدة في "تليغرام"

وفي قائمة إعدادات التطبيق وفق روسيا اليوم أتيح للمستخدم قسم يدعى "الملف الشخصي" يمكن فيه إضافة تاريخ ميلاده والعديد من البيانات الأخرى، وإضافة "قصص" متحركة ورموز تعبيرية، ومشاهدة كيف يظهر الملف الشخصي للمستخدمين الآخرين.