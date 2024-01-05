شركة بريطانية تعلن تصنيع حافظات "آيفون" مستوحاة من "بلاكبيري"

وتوجد لوحة المفاتيح الخاصة بـ"كليكس" في الجزء السفلي من الحافظة، ولا تغطي أي جزء من الشاشة على الإطلاق، ولكن بدلاً من ذلك تزيد من طول الهاتف، ما يتيح رؤية كاملة لما هو على الشاشة حتى أثناء الكتابة.