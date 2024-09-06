"جوجل فوتوز" يحصل على تحديثات جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

حصل تطبيق "جوجل فوتوز" على تحديثات جديدة مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة تمّ إدماجُها في قلب الخدمات التي يقدّمها التطبيق.
وأوضحت "جوجل" أن تحديثات تطبيق الصور الخاص بها تقدّم بحثاً محسّناً وتعزّز من دور المساعد الصوتي الذكي "جيمني"، حيث تمكن المستخدم من إمكانية أن يسأله عن أيّ صورة يحتاج إليها أو أي تعديلات يرغب فيها بأي صورة؟
فمثلاً يمكنك أن تطلب من "جيمني" أن يبحث في صورك عن لقطة صوّرتها في فناء المنزل، أو أن يزيل لك الخلفية من الفيديو الذي التقطته أنت وأبناؤك.
ويقوم نظام البحث المحسّن، بفرز النتائج حسب التاريخ والصلة، للمساعدة على الوصول للصورة المحدّدة التي تبحث عنها بشكلٍ أسرع.
وتقول "جوجل"، إن هذه المزايا تمّ طرحُها باللغة الإنجليزية لجميع المستخدمين على "أندرويد" و"آي أو إس" في كل دول العالم، ووعدت باعتماد مزيدٍ من اللغات خلال الأسابيع المقبلة.
ويمكن من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي مثلاً، أن تجعل "جيمني" يلخص لك بالصور أهم اللحظات أو الأشياء التي قمت بها خلال رحلتك الأخيرة، أو أن يزوّدك بمقترحاتٍ لأفضل الصور في حدثٍ معين شاركت به.