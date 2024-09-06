"جوجل فوتوز" يحصل على تحديثات جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وتقول "جوجل"، إن هذه المزايا تمّ طرحُها باللغة الإنجليزية لجميع المستخدمين على "أندرويد" و"آي أو إس" في كل دول العالم، ووعدت باعتماد مزيدٍ من اللغات خلال الأسابيع المقبلة.