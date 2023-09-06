"إكس بوكس" تطلق نظامًا جديدًا للإبلاغ عن الدردشة الصوتية المسيئة في بعض الدول

أطلقت منصة ألعاب "إكس بوكس" الشهيرة نظامًا جديدًا للإبلاغ عن الدردشة الصوتية المسيئة، بصورة تجريبية لعدد من البلدان حول العالم، واعدةً بإطلاقها لجميع مستخدميها في وقت لاحق.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "إكس بوكس" أطلقت مبدئيًا الميزة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزلندا.
ومن المقرر أن تطلق شركة "مايكروسوفت" ميزة الإبلاغ الصوتي المسيئة لوحدات تحكم "إكس بوكس"، التي تم الإعلان عنه في شهر يوليو، وهو يتيح للاعبين إرسال ملاحظات غير لائقة يتم سماعها أثناء لعب الألعاب متعددة اللاعبين.
وسيلتقط النظام مقطعًا مدته 60 ثانية محفوظًا على وحدة التحكم، وسيكون لديك بعد ذلك 24 ساعة لإكمال التقرير، وتصل الميزة هذا الأسبوع في تحديث سبتمبر لأجهزة "إكس بوكس سيرس إكس/ إس" "إكس بوكس وان".
وتقول Microsoft إنها صممت تقارير صوتية لتحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والحد الأدنى من التدخل في الألعاب. وكتبت الشركة: "تم تصميم ميزتنا بحيث يمكنك أنت فقط، أيها اللاعب، بدء التقاط آخر 60 ثانية من نشاط اللعب الذي حدث لأغراض الإشراف على المحتوى". إنه يعمل بشكل مشابه لالتقاط مقاطع اللعب القياسية، ولكن المحتوى المسجل لمراجعة الإشراف يتم استخدامه فقط لهذا الغرض.
وكتبت مايكروسوفت: "لن تظهر في لقطاتك الأخيرة، ولا يمكن تنزيل المقاطع أو تعديلها أو مشاركتها".