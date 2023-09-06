"إكس بوكس" تطلق نظامًا جديدًا للإبلاغ عن الدردشة الصوتية المسيئة في بعض الدول

وتقول Microsoft إنها صممت تقارير صوتية لتحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والحد الأدنى من التدخل في الألعاب. وكتبت الشركة: "تم تصميم ميزتنا بحيث يمكنك أنت فقط، أيها اللاعب، بدء التقاط آخر 60 ثانية من نشاط اللعب الذي حدث لأغراض الإشراف على المحتوى". إنه يعمل بشكل مشابه لالتقاط مقاطع اللعب القياسية، ولكن المحتوى المسجل لمراجعة الإشراف يتم استخدامه فقط لهذا الغرض.