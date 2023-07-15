فرحة "مارك" محل شك.. "ثريدز" من قمة الـ150 مليونًا إلى المنحنى الهابط!

وقال المدير العام في "سنسور تاور"، أنتوني بارتولاتشي: إن الأيام الثلاثة الأولى لـ"ثريدز" كانت مميزة، لكن هذا الأمر لم يستمرّ؛ إذ رصد الموقع انخفاضًا كبيرًا في تفاعل المستخدمين؛ فعلى سبيل المثال انخفض عدد المستخدمين النشطين بنسبة 20% الثلاثاء والأربعاء، مقارنة بالسبت الذي سبقهما.