"فورتنايت" تتعاون مع "ليجو" لطرح لعبة منافسة لـ"ماينكرافت"

وعن هذا التوسع قال رئيس "فورتنايت"، آدم سوسمان: "الأمر يتعلق بالتوسع الكبير، ويعد هذا أيضًا توسعًا من حيث جذب هذه التجارب إلى مجموعة واسعة من الجماهير، بدءًا من الأطفال إلى المراهقين وحتى البالغين."