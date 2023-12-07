"فورتنايت" تتعاون مع "ليجو" لطرح لعبة منافسة لـ"ماينكرافت"

أعلنت لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت" عن إبرامها تعاون رفيع المستوى مع "ليجو" لطرح لعبة وصفت بأنها ستكون منافسًا قويًا للعبة "ماينكرافت" الشهيرة، التي تصنف بأنها واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في العالم.
ويظهر من خلال إعلان اللعبة الجديدة، أنها ستكون مشابهة للعبة "فورتنايت"، ولكن ستكون باستخدام "طوب ليجو" الشهير، بطريقة مشابهة لـ"ماينكرافت".
وتمتلك لعبة Fortnite من الناحية الفنية أوضاع لعب متعددة، لكن لعبة المعركة الملكية عبر الإنترنت هي الأكثر شعبية إلى حد بعيد، حيث يتنافس ما يصل إلى 100 لاعب ليكونوا آخر من يصمد.
ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التعاون الجديد بين "فورتنايت" و"ليجو" بأنه يعيد اللعبة إلى جذورها بطريقة ما، بدلاً من شهرتها الأخيرة بأنها ضمن ألعاب إطلاق النار.
تُظهر لقطات اللعب أن عالم اللعبة قد تغير بشكل كبير، حيث تعتمد الهياكل والشخصيات في كل مكان على منتجات "ليجو".
وتظهر لقطات أنها تم اقتباسها بشكل واضح من "ماينكرافت"، خاصة تلك التي يقوم اللاعب ببناء سياج حول الأغنام، وزراعة الخضروات، وتناول الطعام حول نار المخيم، بالإضافة إلى تقطيع الأشجار للحصول على مواد للبناء بها.
وعن هذا التوسع قال رئيس "فورتنايت"، آدم سوسمان: "الأمر يتعلق بالتوسع الكبير، ويعد هذا أيضًا توسعًا من حيث جذب هذه التجارب إلى مجموعة واسعة من الجماهير، بدءًا من الأطفال إلى المراهقين وحتى البالغين."
وتابع بقوله: "أحد الأشياء التي قمنا بتنفيذها مؤخرًا هو نظام التصنيف، بحيث يتم تصنيف كل جزء من المحتوى بشكل مناسب للجمهور، ونحن نسمح - من خلال أدوات الرقابة الأبوية لدينا - للآباء بتحديد نوع المحتوى الذي سيتمكن أطفالهم من رؤيته".
واستمر قائلاً: "يمكننا من خلال هذه الأدوات جذب الجماهير الأصغر سنًا وجذب مجموعة جديدة تمامًا من الجماهير التي ستأتي وتجرب Fortnite الآن."