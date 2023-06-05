رسمياً ASUS Zenbook S 13 OLED أنحف حاسب محمول OLED في أسواق المملكة العربية السعودية

أعلنت ASUS اليوم رسمياً توفر أحدث أجهزة الحاسب المحمولة (Zenbook S 13 OLED (UX5304 باعتباره أنحف حاسب محمول OLED في العالم، وهو يعيد تعريف ما يمكن أن يكون عليه الحاسب المحمول .
يبلغ سمكه Zenbook S 13 OLED 1 سم فقط ويزن 1 كجم فقط. يوفر هذا الحاسب المحمول المعتمد من Intel® Evo ™ أداءً استثنائيًا وعمر بطارية واستدامة جنبًا إلى جنب مع شاشة ASUS Lumina OLED في هيكل فائق الصغر؛ ويوفر أيضًا بطارية بقدرة 63 وات في الساعة تعمل طوال اليوم ومنافذ إدخال/إخراج كاملة؛ فهو الرفيق المثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى أقصى قدر من قابلية النقل لتناسب نمط حياتهم.
ويأتي الجهاز بشاشات من نوع ASUS Lumina OLED، وهو الاسم الجديد لشاشات OLED الخاصة بإسوس التي توحد الحلول عالية التصميم المبنية حول أفضل تجربة OLED. يبرز الاسم أيضًا المزايا الفريدة لشاشات ASUS OLED، والتي توفر تجربة بصرية فائقة تتجاوز معايير شاشات OLED التقليدية. مع ميزات أكثر دقة وأكثر تكيفًا وموثوقية، فإن Zenbook S 13 OLED هو المثال الأمثل للتميز الذي تقدمه شاشات ASUS Lumina OLED.
بالإضافة إلى مزايا شاشة OLED التقليدية، مثل نطاق التباين العالي ونطاق الألوان الأوسع، فإن شاشات ASUS Lumina OLED معتمدة من Pantone®، ومعتمدة من VESA DisplayHDR ™ True Black ومعايرة المصنع لـ Delta E <1 لتقديم دقة ألوان أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إدارة التدرج اللوني ASUS Splendid، و OLED Power Saving، وتقنية ASUS Tru2Life على تقديم أدوات أفضل وأكثر تكيفًا. علاوة على ذلك، فإن شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland، والوقاية من الحروق ASUS OLED Care، والمتانة من الدرجة العسكرية الأمريكية تجعلها أكثر موثوقية وتساعد على الحفاظ على الجودة والراحة بمرور الوقت. توفر ASUS أيضًا استبدال شاشة OLED مجانًا لأي مشاكل احتراق خلال فترة الضمان.
تتميز أجهزة الحاسب المحمولة من ASUS بابتكارات هادفة مصممة لتحسين تجربة المستخدم مع تقليل تأثيرها البيئي؛ مما يساعد في خلق مستقبل أكثر استدامة للجميع. في عام 2023، ستفي أكثر من 90٪ من أجهزة الحاسب المحمولة المستخدمة من ASUS بمعايير EPEAT و ENERGY STAR® 8.0، مما يُظهر التزام العلامة التجارية بتقديم المزيد من الاستدامة.
يُظهر تصميم Zenbook S 13 OLED المستدام من جميع النواحي التزام ASUS بابتكار منتجات تقلل من التأثير البيئي؛ فهي تستخدم المواد المعاد تدويرها في جميع مراحل تصميمها، بما في ذلك المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والألمنيوم المعاد تدويره بعد الصناعة وسبائك المغنيسيوم المعاد تدويرها بعد الصناعة. وبفضل هيكله المعدني المعاد تدويره بعد الصناعة الذي يقلل من انبعاثات الكربون بأكثر من 50٪ والعبوة المصممة جيدًا، والتي يمكن تحويلها إلى حامل حاسب محمول بعد تفريغها، فإن Zenbook S 13 OLED يفي حقًا بوعده بتحقيق عناية أكثر وتأثير أقل.
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