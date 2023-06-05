رسمياً ASUS Zenbook S 13 OLED أنحف حاسب محمول OLED في أسواق المملكة العربية السعودية

بالإضافة إلى مزايا شاشة OLED التقليدية، مثل نطاق التباين العالي ونطاق الألوان الأوسع، فإن شاشات ASUS Lumina OLED معتمدة من Pantone®، ومعتمدة من VESA DisplayHDR ™ True Black ومعايرة المصنع لـ Delta E <1 لتقديم دقة ألوان أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إدارة التدرج اللوني ASUS Splendid، و OLED Power Saving، وتقنية ASUS Tru2Life على تقديم أدوات أفضل وأكثر تكيفًا. علاوة على ذلك، فإن شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland، والوقاية من الحروق ASUS OLED Care، والمتانة من الدرجة العسكرية الأمريكية تجعلها أكثر موثوقية وتساعد على الحفاظ على الجودة والراحة بمرور الوقت. توفر ASUS أيضًا استبدال شاشة OLED مجانًا لأي مشاكل احتراق خلال فترة الضمان.