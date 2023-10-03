"هواوي" تُطلق عددًا من الأجهزة القابلة للارتداء التي تُعنى بالصحة والرياضة

وقال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا: "مع HUAWEI WATCH GT 4 والمنتجات الأخرى التي أطلقناها اليوم، فنحن نقوم بتغيير تجربة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمستخدمي هواوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تجمع أجهزتنا الجديدة القابلة للارتداء بين أحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم الحديث والمواكب للموضة مع الميزات الصحية التي تركز على المستخدم والتي تُحدث ثورة في الصناعة. وهذا سيمكّن المستخدمين من تخصيص رحلتهم الصحية والرياضية، دون المساس بأسلوبهم الخاص بالموضة." وأضاف: "إن هذا هو نتيجة استثمار هواوي وابتكارها على مدى عقد من الزمن في فئة الأجهزة القابلة للارتداء".