مواقع التواصل تراقب تحركاتك.. دراسة تكشف التطبيق الأكثر "تعقبًا" لك

لا جديد في أن مواقع التواصل الاجتماعي تتعقب تحركات المستخدمين، وتجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية عنه، لكن الأرقام تقول إن بعضها يجمع معلومات أكثر من غيرها، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".