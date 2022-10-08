تقرير يكشف سبب ارتفاع سعر "آيفون 14"

كشف تقرير اقتصادي سرّ ارتفاع أسعار هواتف "آيفون 14" مقابل الإصدار السابق "آيفون 13".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا"، أن مؤسسة "نيكي آسيا" كشفت ارتفاع تكاليف إنتاج هواتف "آيفون 14" بنسبة 20% عن إصدار "آيفون 13" لتصبح أعلى تكلفةً على الإطلاق في تاريخ شركة "آبل" الأمريكية.
وأظهر التقرير أن تكلفة إنتاج هاتف "آيفون 14 برو ماكس"، بلغت 501 دولار أمريكي، مقابل 461 دولارًا لهاتف "آيفون 13 برو ماكس".
وأرجع التقرير السبب الرئيس في ارتفاع السعر إلى تكلفة شركة "أيه 16 بايونيك"، التي كلفت وحدها 110 دولارات.
كما أرجعت الزيادة أيضًا إلى اعتماد آبل على شاشات سامسونج، التي رفعت التكلفة بنسبة 50% عن شاشات سوني.