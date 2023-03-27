تسريبات تكشف مواصفات سماعات أبل للواقع المختلف قبل إطلاقها في يونيو المقبل

وشاركت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بعض التفاصيل الرئيسية للسماعات، التي كان أبرزها تَمَيُّزها بتصميم شبيه بنظارات التزلج، بإطار من ألياف الكربون وتحمي بطارياتها الخارجية، التي ستدوم لبضع ساعات.