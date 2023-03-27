تسريبات تكشف مواصفات سماعات أبل للواقع المختلف قبل إطلاقها في يونيو المقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية كل المواصفات والأسرار الخاصة بسماعة رأس أبل المرتقبة للواقع المختلف، التي تنوي الشركة الأمريكية إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وأوضح تقرير منشور عبر وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنها حصلت على المعلومات الخاصة بسماعة رأس أبل للواقع المختلط، بعدما تم عرضها على أفضل 100 مدير تنفيذي للشركة بصورة سرية.
وستحمل السماعات الجديدة اسم "أبل ريليتي برو" أو "أبل ريليتي وان"، وستكون بسعر يصل إلى 3 آلاف دولار للسماعة الواحدة.
وشاركت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بعض التفاصيل الرئيسية للسماعات، التي كان أبرزها تَمَيُّزها بتصميم شبيه بنظارات التزلج، بإطار من ألياف الكربون وتحمي بطارياتها الخارجية، التي ستدوم لبضع ساعات.
ولن يتناسب تصميم سماعة الرأس مع الأشخاص الذين يرتدون نظارات؛ لكن يقال إن شركة أبل تُخطط لتقديم عدسات طبية مخصصة للشاشات.
وتحتوي سماعات رأس أبل على شاشات عرض مزدوجة بدقة 4كى من الداخل، و"قرص واقعي" يسمح للمستخدم بزيادة تقليل الفيديو المحيط به في الوقت الفعلي.
وتستهدف السماعة عدة مجموعات من المستخدمين؛ بما في ذلك الفنانون، مع قدرتها على تتبع حركة الرأس واليد لاستخدامها مع تطبيقات الرسم والتصميم.
وتتيح السماعة عبر تطبيق "كوبرسينس"، إمكانية حضور مؤتمرات الفيديو بصورة أشبه بالواقعية.