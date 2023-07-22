تهديد بورقتي ضغط.. ثورة لـ"آبل" على مقترحات قوانين التجسس البريطانية!

وأشارت "آبل" إلى أن التغييرات المقترحة "ستفضي إلى خيار مستحيل بين الامتثال لتفويض وزارة الداخلية لتعطيل تقنيات الأمان الجديدة سرًّا "وهو ما لن تفعله آبل أبدًا"، أو التخلّي عن تطوير هذه التقنيات تمامًا والجلوس على الهامش مع استمرار تزايد التهديدات لأمن بيانات المستخدمين".