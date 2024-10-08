محكمة أمريكية تجبر "جوجل" على فتح متجر تطبيقاتها للمنافسين

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا قضائيًّا يجبر شركة "جوجل" على فتح متجر تطبيقاتها "جوجل بلاي" العامل على نظام تشغيل "أندرويد"، للمنافسين.
وأوضحت المحكمة الأمريكية، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن على "جوجل" أن تسمح لتطبيقات "أندرويد" التي تصنعها الشركات المنافسة لجوجل، بالتواجد في متجر "جوجل بلاي" لمدة 3 سنوات كاملة تبدأ من الشهر المقبل.
وقال القاضي الأمريكي، جيمس دوناتو، إن على "جوجل" أن تتعهد بأن تسمح لتطبيقات "أندرويد" بالبقاء في متجر "جوجل بلاي" لمدة 3 سنوات على الأقل، متهمًا إياها بأنها تخنق المنافسين من خلال التحكم في توزيع التطبيقات والمدفوعات على هواتف أندرويد.
وجاء قرار القاضي الأمريكي، في إطار القضية التي رفعتها شركة "إيبك جيمز" صانعة اللعبة الشهيرة "فورتنايت" ضد الشركة الأمريكية.
من جانبها، قالت "جوجل" إنها ستستأنف ضد القرار، مشيرة في بيان رسمي: "هذه التغييرات من شأنها أن تعرض خصوصية المستهلكين وأمنهم للخطر، وتجعل من الصعب على المطورين الترويج لتطبيقاتهم، والحد من المنافسة على الأجهزة".