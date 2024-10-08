محكمة أمريكية تجبر "جوجل" على فتح متجر تطبيقاتها للمنافسين

من جانبها، قالت "جوجل" إنها ستستأنف ضد القرار، مشيرة في بيان رسمي: "هذه التغييرات من شأنها أن تعرض خصوصية المستهلكين وأمنهم للخطر، وتجعل من الصعب على المطورين الترويج لتطبيقاتهم، والحد من المنافسة على الأجهزة".